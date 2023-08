Benitez: «Veiga? Iniziare il campionato con il mercato aperto crea incertezza»

Benitez ha parlato di Gabri Veiga, il centrocampista del Celta Vigo diventato obiettivo del Napoli. Il calciatore è entrato al 75° minuto, mentre la sua squadra era già sotto di due goal. L’allenatore ha parlato ai microfoni dopo il finale di partita:

«Mi ha detto che stava bene. L’ho fatto entrare e lui ha dato il suo massimo».

I giornalisti hanno così chiesto a Benitez se le scelte dipendessero dalle voci di mercato:

«Non controlliamo il mercato. Il fatto che il mercato sia aperto quando siamo in competizione è qualcosa di cui gli allenatori si lamentano ogni giorno, da sempre. E non è stato mai risolto».

E se questo potesse influire sul suo metodo di lavoro e di preparazione della squadra:

«Non dovrebbe essere così, ma puoi avere calciatori con la testa altrove, cosa che non riguarda Gabri. Il ragazzo mi ha detto che era disponibile, è entrato in campo e ha tirato fuori la grinta. Se ci sono giocatori che oggi sono presenti e domani, forse, saranno nella squadra che affronterai è strano. Ogni anno diciamo la stessa cosa e continua a funzionare così».

Il Celta Vigo ha perso per 0-2 la partita di campionato contro l’Osasuna, una squadra che l’anno scorso è arrivata settima in classifica. Infatti, Benitez stesso non si è sentito deluso della partita, perché hanno giocato contro una formazione da competizione europea.

La partita si è giocata oggi, parallela alle voci di mercato che vedevano Zielinski vicino all’Al-Ahli e che, secondo alcuni, porterebbe all’accordo definitivo tra il calciatore del Celta Vigo e il Napoli. Fabrizio Romano, infatti, confermava il grande progresso fatto tra il Napoli e il club arabo nel dialogo per trovare un accordo definitivo:

EXCL: Al Ahli are now in contact with Napoli to complete Piotr Zielinski deal — agreement close 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Negotiations moving to final stages as Zielinski has already agreed personal terms with Al Ahli.

Crucial hours/days ahead. pic.twitter.com/d6EjPTYLL6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023