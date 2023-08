As soddisfatto: “Napoli pericoloso ma non riuscirà a mantenere il livello maestoso di Spalletti”

“De Laurentiis ha tenuto le sue grandi stelle e ha preso anche il potente Lindstrom”. Sulla stessa linea anche Marca. Mundo Deportivo: “Sorteggio scomodo”

Le prime reazione dalla Spagna dopo il sorteggio dei gironi di Champions. Gli iberici possono contare su 5 squadre: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Real Sociedad. Ancelotti ritrova il Napoli in Champions.

Girone molto più semplice quello del Barça. Nel gruppo H incontrerà Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Anversa.

Il Real Madrid, in seconda fascia, ha pescato il Napoli, saltato in prima fascia dopo la vittoria dello scudetto, nel gruppo C con Sporting Braga e Union Berlino. Il parere di Marca:

“Il primo rivale sorteggiato dal Real ​​è stato il Napoli, una delle ex squadre di Ancelotti, dalla quale fu esonerato pochi giorni prima di partire per l’Everton. Sarà la quinta partita in Coppa dei Campioni tra loro, con un bilancio di tre vittorie per il Real Madrid e un pareggio. Il primo fu quel famoso girone d’andata del 1987 con Maradona con la maglia del Napoli, 2-0 a porte chiuse a Madrid e 1-1 al San Paolo. Il nuovo allenatore Rudi García ha in Kvaratskhelia e Osimhen le sue risorse principali“.

Anche As si dice soddisfatto per il sorteggio:

“Il Real avrà come grande rivale il Napoli, il Barça contro il Porto, il Siviglia contro l’Arsenal, l’Atletico contro il Feyenoord e la Real Sociedad contro l’Inter. Il gruppo della morte è andato a Mbappé. Il Real affronterà il Napoli, campione d’Italia, club con cui si è incontrato di recente in Champions League ma che da allora è migliorato. La squadra di Di Laurentiis è riuscita a conservare le sue due grandi stelle, Kvaratskhelia e Osimhen, e ha ingaggiato anche il potente Lindstrom. E’ una squadra pericolosa, anche se difficilmente riuscirà a mantenere il livello maestoso della scorsa stagione con Spalletti“.

Il Mundo Deportivo in dissonanza. Girone scomodo per il Real:

“Il Real Madrid se la vedrà con un Napoli incoraggiato dal suo terzo ‘scudetto’ 33 anni dopo il secondo con Maradona. Le altre avversarie saranno Sporting Braga e Union Berlino. Dovrà lottare ma per il primo posto sarà lotta con la squadra campione d’Italia“.

