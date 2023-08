Champions League, i sorteggi: Napoli nel gruppo C con Real Madrid, Braga e Union Berlino

Gruppo D: Inter, Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Gruppo F: Psg, B. Dortmund, Milan, Newcastle. Gruppo E: Feyenoord, A. Madrid, Lazio, Celtic

A Montecarlo vanno in onda i sorteggi della Champions 2023/24. Napoli, Lazio, Inter e Milan dalle 18 di oggi pomeriggio sapranno le proprie avversarie per i gironi della massima competizione europea per club.

Il Napoli, vincitore dello scudetto, è in prima fascia insieme a Manchester City, Bayern Monaco, Siviglia, Psg, Benfica e Feyenoord. In seconda fascia l’Inter, con Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e Arsenal. Il Milan e la Lazio saranno in terza fascia Milan e Lazio, insieme a Shakhtar Donetsk, Psv, Stella Rossa, Salisburgo, Braga e Copenaghen. Attenzione a Real e Atletico, le temibili della seconda fascia che potrebbero finire nello stesso girone di Napoli, Lazio e Milan.

Gruppo A:

Bayern Monaco

Manchester United

Copenaghen

Galatasaray

Gruppo B:

Siviglia

Arsenal

Psv Eindhoven

Lens

Gruppo C:

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlino

Gruppo D:

Benfica

Inter

Salisburgo

Real Sociedad

Gruppo E:

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic

Gruppo F:

Psg

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle

Gruppo G:

Manchester City

Lipsia

Stella Rossa

Young Boys

Gruppo H:

Barcellona

Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Anversa

Definite già le date per le partite dei gironi Champions. Si inizia il 19 e il 20 settembre per la prima giornata e si finisce il 12 e il 13 dicembre 2023. Seconda giornata il 3 e 4 ottobre, la terza giornata nelle serate del 24 e del 25 ottobre. Quarta e quinta giornata a novembre, il 7 e l’8 e il 28 e il 29.

Durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi verranno consegnati anche i premi di Giocatore dell’Anno Uefa , Giocatrice dell’Anno Uefa, Allenatore Maschile Uefa e Allenatore Femminile dell’Anno Uefa 2022/23. Tra gli allenatori maschili, candidati anche Luciano Spalletti e Simone Inzanghi.

Guardiola è il miglior allenatore dell’anno, Sarina Wiegman la migliore allenatrice.

