Un altro Coulibaly a Napoli? Stavolta con la C, dalla Salernitana idea per Garcia in mediana

Ne scrive Di Marzio. Il 27enne del Mali potrebbe essere l’uomo chiesto dal tecnico. Per ora è solo un’idea

È Lassana Coulibaly l’ultimo nome per il centrocampo del Napoli. Garcia voleva un uomo dalla imponente struttura fisica? E Coulibaly (27 anni, 33 presenze nella Nazionale del Mali) corrisponde all’identikit. Gianluca Di Marzio scrive che:

al momento non c’è stato alcun affondo o contatto diretto tra i due club, ma il profilo interessa. Nelle prossime ore/giorni i campioni d’Italia decideranno se provarci seriamente o meno.

Al momento il giocatore piace, è un’idea dei dirigenti azzurri per rinforzare il centrocampo. I prossimi giorni saranno quelli in cui si capirà se Coulibaly coincida o meno col profilo giusto per quel ruolo, e quindi se il Napoli deciderà di affondare il colpo.

Ha giocato l’ultima stagione con la Salernitana. In passato ha militato anche nei Rangers Glasgow, nel Cercle Bruges e all’Angers.

