Tifosi pazzi di gioia, De Laurentiis apre i tornelli a Carciato

Il Corsport riporta del secondo bagno di folla per il presidente del Napoli tra i tifosi al ritiro di Dimaro, atmosfera completamente diversa dalla scorsa stagione

In questi primi giorni di ritiro a Dimaro la vera star è stata il presidente De Laurentiis. Il patron è stato accolto da cori e applausi dai tifosi presenti in Trentino, molto diversamente da quanto accaduto invece un anno fa quando era stato costretto a restare barricato in albergo per le contestazioni degli A16.

Questa mattina il presidente ha bissato il bagno di folla presentandosi allo stadio di Carciato per aprire i fornelli ai tifosi venuti ad assistere all’allenamento. Il Corriere dello Sport scrive

“Nei pressi dell’impianto sportivo, c’erano delle lunghe file che stavano rallentando l’ingresso dei tifosi. Il presidente ha deciso di aprire i cancelli, permettendo un afflusso rapido che ha fatto sicuramente piacere ai sostenitori azzurri“

L’ennesimo gesto di De Laurentiis che conferma la sua voglia di godersi il ritrovato rapporto con i tifosi

ilnapolista © riproduzione riservata