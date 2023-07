Se devi perdere, perdi con tutta l’anima come Jabeur: nessuno ricorderà chi ha vinto (Guardian)

L’elogio dei grandi sconfitti: “Non ha a che fare con la dignità o lo stoicismo. Perché vincere significhi qualcosa, perdere deve significare tutto”

“Gioca per vincere, ovviamente. Ma se devi perdere, prova a perdere come Ons Jabeur“. E’ l’attacco del pezzo (meraviglioso) che Jonathan Liew dedica alla tennista tunisina sconfitta tra le lacrime in finale a Wimbledon, come spunto per parlare di vittoria e sconfitta nello sport, in senso più filosofico. L’editorialista del Guardian intende “perdere e farsi divorare da grandi singhiozzi avidi. Perdere e piangere sulla spalla di Kate Middleton e cercare di non ridere dell’ironia di essere consigliata sulle virtù del duro lavoro e della perseveranza da una principessa”.

E insomma: “Perdi una finale di Wimbledon facendo il doppio dei vincenti del tuo avversario ma anche il doppio degli errori non forzati. Perdi e e fai crollare tutto con una battuta su quanto sembrerai brutto piangendo davanti alla telecamera. Perdi come vivi, con tutto il cuore e l’anima. Perdi in modo così affascinante che nessuno ricorderà davvero chi ha vinto”.

Perché, scrive Liew, “ci sono alcuni atleti le cui sconfitte sono in qualche modo ancora più avvincenti delle loro vittorie. Jabeur è una di loro”.

“Si sente molto nello sport parlare di riprendersi dalla sconfitta. C’è un intero canone di aforismi e letteratura di auto-aiuto dedicato al superamento delle avversità: come elaborare e riconcettualizzare il fallimento, come imparare le lezioni giuste, come tornare più forti. Gli scrittori sportivi non amano nient’altro che un arco di redenzione, come se la battuta d’arresto iniziale fosse poco più di un espediente della trama. Un agente letterario una volta mi ha detto che i libri sul fallimento non si vendono; la maggior parte dei lettori vuole aspirare ed essere edificata. Quindi ci soffermiamo relativamente poco sull’atto stesso di perdere: cosa significa perdere, come ci si sente guardando qualcuno perdere. Perché c’è un’arte precisa per perdere, e sebbene lei desidererebbe disperatamente che fosse diversamente, Jabeur l’ha perfezionata”.

Liew pensa alla sua intervista in lacrime alla fine della partita “quando si rifiuta semplicemente di dare una patina zuccherina al dolore della sconfitta, rifiuta di indulgere in artifici, rifiuta di prendere gli aspetti positivi”.

Ma attenzione: “dobbiamo distinguere il perdere bene dal concetto completamente diverso di essere un ‘buon perdente’. Quest’ultimo, presumibilmente legato a idee di sportività e fair play, è il tipo di assurdità cripto-imperiale moralistica che la Gran Bretagna tardo vittoriana sembrava sfornare come minerale. Labbro superiore rigido. Prendila come un uomo. Strette di mano, ben giocata vecchio amico”.

“Al contrario, perdere bene non ha assolutamente nulla a che fare con lo stoicismo o la dignità o congratularsi cortesemente con il tuo avversario o acconsentire tranquillamente al tuo destino. In effetti, alcuni dei migliori perdenti sono “cattivi perdenti”. José Mourinho è un perdente incredibilmente brillante. Andy Murray è sempre stato molto più divertente quando perde che quando vince: una palla di pura rabbia nodosa, che urla in modo incomprensibile a media distanza come un uomo che ha perso le scarpe a un concerto. Meglio la Serena vendicativa che la Serena beata, dammi un Cristiano Ronaldo ferito e tremante e non il Cristiano “siuuuu”.

Il punto della vera sconfitta, per Liew, è “una sorta di autenticità emotiva, che non puoi mai catturare in un video virale o in un documentario in streaming. Sai che mentre Jabeur piange, non sta semplicemente piangendo la propria sconfitta, ma le speranze di milioni di persone in tutta l’Africa e nel mondo arabo che erano riposte in lei. Sai che nonostante tutte le previsioni ottimistiche, in un gioco femminile in rapida evoluzione non ci sono garanzie che vincerà mai il grande slam che desidera ardentemente. Sai cosa ha passato per arrivarci e cosa le servirà per avere un’altra possibilità. Sai, soprattutto, perché vincere significhi qualcosa, perdere deve significare tutto“.

