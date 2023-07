Rabiot: «Allegri ci teneva tanto che rinnovassi. Sa cosa posso dare alla Juventus»

Sul canale Twitch della Juventus: «Mi ha aiutato a sbloccarmi anche con i gol. Per me è un allenatore incredibile».

Adrien Rabiot ha parlato sul canale Twitch della Juventus del suo rinnovo fino al 2024, sottolineando che nella sua decisione è stata fondamentale la stima che Allegri ha di lui:

«Allegri ci teneva tanto, mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere qui alla Juve, anche mentre stavo in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. Tutti mi hanno mostrato tanto amore, quindi direi soprattutto il mister ma anche gli altri, dai compagni allo staff. Il mister ha capito chi sono e cosa posso dare sul campo. Mi lascia anche questa libertà, mi ha spinto tanto dall’inizio, due anni fa, a fare gol anche in allenamento. Me lo ha sempre detto. Ancora oggi me lo dice sempre. Per me è stato importante a darmi la fiducia di andare sempre avanti, continuare a giocare di partita in partita e avere questi numeri. È un allenatore per me incredibile, anche con i giocatori giovani si prende il tempo di fare le cose, di spiegare».

Il francese ha aggiunto:

«Per un giocatore è importantissimo questo. Ho un buon rapporto con i tifosi, mi fermo sempre fuori dalla Continassa per fare due o tre chiacchiere. Siamo tutti insieme, difendiamo gli stessi colori. Anche per loro sentirsi più vicini al calciatore è importante. La scelta di rimanere è per aiutare la Juventus, ma anche un occhio alla Nazionale francese. Il mio posto chiaramente non è garantito, ma giocare in un posto in cui si conosce può aiutare. Ho un buon rapporto con Deschamps: parliamo spesso della Juve».

Rabiot ha anche commentato il rapporto che ha con gli altri calciatori della Juve e l’addio di Cuadrado, trasferitosi all’Inter:

«Sono legato tanto a Cuadrado. Ho legato anche con i più giovani come Iling, parliamo bene insieme perché parla anche francese lui. Ho un buon rapporto con tutti i giocatori, siamo un bel gruppo»

