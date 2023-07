Osimhen leader col sorriso a Castel di Sangro, vuole vincere qualsiasi partitella (Corrmezz)

In attesa del rinnovo. Chiede ai tecnici del Napoli di usare il Var con i droni e alla fine ha ragione lui e prende in giro gli sconfitti

Mentre si avvicina il rinnovo di Osimhen col Napoli – con clausola rescissoria tra i 140 e i 160 milioni – il nigeriano è protagonista degli allenamenti a Castel di Sangro.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Victor in campo diventa un leone, vive ogni esercizio in allenamento con il sorriso e ad altissima intensità. Ieri durante la sessione di triangolazioni e tiri verso le porticine ha insistito per arrivare alla vittoria, festeggiata poi con una foto-ricordo. Si comporta da leader con la terapia del sorriso che pratica scherzando con i compagni e chiedendo la revisione al Var. L’area tecnica, che si occupa delle immagini col drone, ha monitorato i filmati per valutare quale delle due squadre avesse fatto prima gol. Ha avuto ragione Osimhen, che ha poi preso in giro gli “sconfitti”. De Laurentiis ieri lo osservava a bordocampo, si godeva il suo centravanti trascinante.

ilnapolista © riproduzione riservata