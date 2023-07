Malagò: «De Laurentiis poteva alzare il telefono e chiamarmi, non conosce la materia»

Il presidente del Coni all’Ansa sulla polemica per gli extracomunitari: «il Coni non c’entra nulla in questa storia, io e lui ci conosciamo da una vita»

Il presidente del Coni Giovanni Malagò replica a De Laurentiis che ieri lo ha attaccato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riportare dall’agenzia Ansa.

«La polemica di De Laurentiis sugli extracomunitari? Onestamente sono da una parte sorpreso, dall’altra dispiaciuto per queste dichiarazioni per tre motivi. Il primo: lui è un amico, poteva alzare il telefono se aveva questa opinione da esprimere visto che ci conosciamo da una vita e ci saremmo parlati». Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine dell’incontro con la Nazionale Under 19 campione d’Europa in Figc. Poi prosegue: «Il secondo motivo è perché al riguardo mi aveva chiamato anche Casini (presidente Serie A, ndr) esprimendo questa istanza e si erano trovati tutti i presupposti per risolvere questo eventuale problema. Terzo motivo: il Coni non c’entra nulla in questa storia, c’è una non conoscenza della materia che è imbarazzante». Malagò ha concluso sottolineando che «sono le Federazioni che fanno una richiesta sul numero degli extracomunitari, poi il sistema sportivo adotta un provvedimento di giunta e consiglio nazionale che rientra nell’ambito di quella che è una legge di Stato della Bossi-Fini».

