Luis Alberto diventa un caso: ad Auronzo salta l’allenamento con i compagni

Lo spagnolo irritato dal comportamento di Lotito per il rinnovo. Ieri sera la storia Instagram: «C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù»

Lo sfogo social di Luis Alberto potrebbe non essere passato inosservato e anzi potrebbe aver irritato più la dirigenza della Lazio che Sarri.

L’irritazione dello spagnolo deriva dal rinnovo di Pedro di ieri. Anche lui ha pronto il rinnovo fino al 2027 ma sarebbe infastidito dal comportamento di Lotito. Questo è quanto rivela il Messaggero che ricostruisce il nuovo mal di pancia di Luis Alberto.

Ormai è quasi un tormentone estivo. Se Luis Alberto non ha mal di pancia, allora la stagione della Lazio potrebbe non andare per il meglio. Una sorta di rito scaramantico, almeno fino a quando la società non si stanca.

L’accordo tra calciatore e società sul rinnovo c’è da tempo, mancherebbe solo la firma. Discorso diverso per Pedro che ha trovato in poco tempo accordo e firma, tanto che il rinnovo dell’ex Barça e Roma è stato ufficializzato martedì.

Ieri sera Luis Alberto su Instagram ha pubblicato una storia abbastanza eloquente:

«C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù».

Chissà come reagirà Lotito che deve far fronte anche alle lamentele di Sarri per il mercato. Nel frattempo però il patron della Lazio, dopo aver fallito un doppio assalto a Kamada e a Ricci, è ai dettagli per Sow dell’Eintracht Francoforte. Mezzala o regista, in scadenza nel 2024, costerà a Lotito 15 milioni.

