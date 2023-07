Lo Celso apre al Napoli, ma restano i nodi della formula e dell’ingaggio (Gazzetta)

Il Tottenham non vuole un prestito secco, aprirebbe solo all’obbligo di riscatto. Lo Celso guadagna più di 4 milioni netti. C’è anche il Barcellona

Giovanni Lo Celso apre ad un possibile arrivo a Napoli, per unirsi alla squadra di Rudi Garcia, ma il club di De Laurentiis non ha ancora l’accordo con il Tottenham per la formula. Gli inglesi vorrebbero cedere Lo Celso a titolo definitivo, mentre il Napoli spinge per un prestito. Con la volontà del giocatore per il trasferimento, la trattativa, scrive la Gazzetta dello Sport, che finora non è mai decollata, potrebbe ripartire. La rosea scrive:

“Dall’Inghilterra rimbalza una voce che può far sperare il Napoli. Giovani Lo Celso, il centrocampista offensivo della nazionale argentina e del Tottenham, avrebbe aperto all’idea di un trasferimento al club azzurro. Una volontà che, se fatta “pesare”, potrebbe far ripartire una trattativa mai decollata. Perché il club inglese non ha mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi di un prestito secco, come chiedeva il Napoli. Tra l’altro c’è uno scoglio non semplice da superare che riguarda l’ingaggio dell’argentino che guadagna oltre 4,2 milioni di euro netti, fuori dai parametri del Napoli (l’eccezione riguarda soltanto Osimhen e si può capire perché)”.

Il Tottenham aprirebbe all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, ma c’è ancora da trattare, visto che il Napoli vorrebbe un prestito secco. E non c’è solo il Napoli sul giocatore: Lo Celso piace anche al Barcellona: bisognerà fronteggiare anche la concorrenza, dunque, in una trattativa già di per sé non semplice.

“Insomma ancora c’è molto da lavorare per far sì che una idea diventi una trattativa e poi una operazione che metta d’accordo tre parti. Il Tottenham per aprire il discorso pretende che il Napoli abbia un obbligo di riscatto sul cartellino del centrocampista argentino che dal gennaio del 2022 ha vestito la maglia del Villarreal, diventando uno dei cardini della squadra. E poi c’è anche il problema della concorrenza: perché sulle tracce di Lo Celso c’è anche il Barcellona”.

