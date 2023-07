L’Arsenal interessato a Kvaratskhelia, ma servirebbe un’offerta record

Dal portale inglese Footballtransfers: Meluso ha un buon rapporto con i Gunners, raccomandò loro Kiwior (ora all’Arsenal) prima di diventare ds dello Spezia.

Secondo il portale inglese Footballtransfers, l’Arsenal è fortemente interessato a Kvaratskhelia, dato anche l’ottimo rapporto col nuovo ds del Napoli Meluso:

“L’Arsenal ha espresso interesse per l’attaccante di grande talento del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. L’Arsenal è avvantaggiato da un rapporto preesistente tra il club e il nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso. C’è un ottimo rapporto da quando Meluso ha raccomandato Jacob Kiwior ai Gunners, prima di diventare direttore sportivo dello Spezia. Il Napoli ha già rifiutato offerte dalla Premier League per Kvaratskhelia, ma è stato quando si pensava che Osimhen partisse. Dal canto suo, il Napoli ha sottolineato che entrambi i loro giocatori stellari non sono in vendita. A Napoli sono notoriamente negoziatori scaltri e pretenderebbero dall’Arsenal una somma record per iniziare a discuterne.”

