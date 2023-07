La Roma incontra gli agenti di Morata: cartellino e ingaggio costano troppo (Di Marzio)

Costi non in linea con la politica societaria. Pinto incontrerà i Friedkin per valutare il da farsi ma l’operazione è complessa

Alvaro Morata cerca una nuova collocazione fuori dall’Atletico Madrid. Negli ultimi giorni è emersa la sua preferenza per la Roma, con la volontà di Mourinho di averlo in squadra. Gianluca Di Marzio scrive che oggi la Roma ha incontrato gli agenti del calciatore e si è resa conto che il cartellino e l’ingaggio hanno un costo eccessivo per le disponibilità giallorosse.

“È stata una giornata importante in casa Roma per quanto riguarda il futuro reparto d’attacco giallorosso: la dirigenza del club della Capitale, infatti, ha incontrato gli agenti di Alvaro Morata. Era programmato un confronto tra le parti per mettere in chiaro tutti i costi dell’eventuale operazione con l’Atletico Madrid, e oggi la Roma ha capito che le cifre per il cartellino (tramite clausola o uscita unilaterale dal club) e l’ingaggio dello spagnolo sarebbero piuttosto alte”.

Per questo motivo, i giallorossi vogliono pensarci bene. Pinto incontrerà i proprietari della Roma per valutare il da farsi.

“Adesso il General Manager giallorosso Tiago Pinto incontrerà la proprietà della Roma: si valuteranno le condizioni e si confronteranno le parti per decidere se andare avanti o meno con l’operazione Morata. Le cifre per portare lo spagnolo a Roma non sono molto in linea con il percorso che i giallorossi hanno intrapreso a livello economico e di sostenibilità”.

