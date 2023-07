La giornata di calciomercato (live): Sommer sempre più vicino all’Inter

La giornata di calciomercato di oggi lunedì 24 luglio:

Ore 13:30 Sommer non si allena col Bayern: l’Inter stringe

Lo riporta calciomercato.com . Il portiere svizzero aveva saltato già l’amichevole lla scorsa settimana contro il Rottach-Egern. Si lavora per l’accordo con la richiesta del Bayern fissata a 6 milioni, mentre l’Inter continua a trattare ad una cifra leggermente inferiore.

Ore 11:40 Milan, Chukwueze atteso questa settimana

Lo scrive Fabrizio Romano. I documenti dell’ormai ex Villarreal verranno controllati oggi.

AC Milan are sealing final details of the deal to sign Samuel Chukwueze — as documents will be checked today 🔴⚫️

Chukwueze, expected in Italy this week to become new Rossoneri player. pic.twitter.com/JMlstTRNbz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023