In Serie A tutti ingialliscono d’invidia per Pioli: l’unico che ha risolto le priorità di mercato (Repubblica)

Il Napoli cerca ancora un difensore, la Lazio una mezzala, l’Inter centravanti e portiere, la Roma un attaccante. Sono ancora tutti alla casella di partenza

Mentre il Milan continua a comprare giocatori, tutti gli altri allenatori della Serie A “ingialliscono d’invidia per Pioli, l’unico con l’unica priorità di vedere la sua squadra giocare a pallone“. Lo scrive La Repubblica: finora solo il Milan ha risolto la questione delle priorità di mercato, “gli altri invece temporeggiano, come se il tempo fosse una moneta che consumandosi prende valore“.

Il quotidiano passa in rassegna la situazione delle varie squadre della Serie A.

“il mercato è cominciato con il Napoli che cercava un difensore, la Lazio una mezzala, l’Inter centravanti e portiere, la Juve di vendere qualcuno, la Roma un attaccante. Sono ancora tutti alla casella di partenza, perché nessuno osa rischiare di spendere prima di avere incassato (però l’Atalanta, prendendo Touré prima di vendere Hojlund, l’ha fatto) e perché c’è la convinzione che più i giorni passano più i prezzi scendono, anche se tante volte è proprio l’attesa a far sfumare le occasioni”.

L’unico a distinguersi è il Milan che non ha esitato a reinvestire i 70 milioni incassati dalla cessione di Tonali al Newcastle.

“mentre il Napoli non ha ancora deciso come spendere i 50 milioni di Kim e la Lazio ha appena intaccato il tesoretto accumulato grazie alla Champions e ai soldi arabi per Milinkovic (80+40)”.

Sul Napoli:

“A Napoli giurano di non avere fretta e continuano a scorrere una lista in cui non ci sono nomi di grido (neanche Kim lo era) ma che spazia tra spagnoli (Le Normand), giapponesi (Itakura, Ito), italiani (Scalvini), colombiani (Lucumí), inglesi (Kilman), austriaci (Danso). L’ultima tendenza è Mavropanos, greco dello Stoccarda”.

Lo stallo più sorprendente è quello della “ricca” Lazio, scrive Repubblica, dove c’è Sarri che è “l’allenatore più incavolato, perché non gli hanno risolto né le priorità né le lacune”.

Anche l’Inter è ancora alla ricerca di una punta e procede nel casting con i piedi di piombo, anche se ha in cassa i soldi di Onana e Brozovic, mentre ancora non ha un portiere.

E ancora: la Juve ha bisogno di soldi per rifinire la sua rosa, la Roma ha bisogno di un centravanti.

“E tutti ingialliscono d’invidia per Pioli, l’unico con l’unica priorità di vedere la sua squadra giocare a pallone”.

