Il Milan va verso l’ottavo acquisto, il resto della Serie A tratta giocatori da mesi e non li firma (Gazzetta)

Nelle prossime ore il club chiuderà il contratto con Musah. Con lui il Milan supera i 100 milioni di spesa con una lista acquisti molto interessante

Il Milan sta per concludere l’ottavo acquisto nel mercato estivo. Il club è vicinissimo a Yunus Musah: nelle ultime 48 ore la trattativa col Valencia è entrata nel vivo e la chiusura dell’accordo è ormai in programma nelle prossime ore. Otto acquisti mentre il resto della Serie A temporeggia e continua a trattare giocatori da mesi senza mai chiudere una firma. La Gazzeta dello Sport scrive:

“L’estate del Milan vive su un fuso orario differente. Più che a Los Angeles, su Plutone. Il resto della Serie A aggiusta, temporeggia, tratta calciatori da due mesi e ancora non li firma. Il Milan in questo weekend vuole annunciare l’ottavo colpo del suo mercato, con l’aria di chi ha le idee chiare e consegna il compito in classe prima degli altri. Yunus Musah è a un passo da diventare un centrocampista di Pioli e non aspetta altro da settimane. Il Milan e il Valencia nelle ultime 48 ore si sono avvicinate molto e la stretta di mano è davvero vicina. Un accordo verbale è stato trovato, ora si tratta di concordare gli ultimi dettagli e procedere con invio dell’offerta, approvazione, firme. Non è tutto fatto ma insomma… vicino. Il costo non sarà lontano dai 20 milioni, con le solite valutazioni da fare sugli extra, più o meno semplici. Possibile si chiuda a 18 più bonus”.

Con l’acquisto di Musah il Milan supera i 100 milioni di spesa garantita e con i bonus arriva in zona 130 milioni.

“L’esercizio matematico è semplice: sottraendo i 70 milioni avuti dal Newcastle per Tonali, si arriva a un investimento importante, che il Milan spera di ridurre grazie alle cessioni di agosto”.

La lista degli acquisti, scrive la rosea, “è molto interessante“.

“LoftusCheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze, ora Musah, più Sportiello e Romero presi a zero, svincolati. Abbastanza per fare del Milan il laboratorio più curioso d’Italia e non solo, un tetris in cui molti giocatori possono giocare in più posizioni e hanno in comune la voglia di affermarsi a un livello di calcio superiore”.

