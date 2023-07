Il Napoli rivincerà lo scudetto

Ha perso solo Kim, altri arriveranno e Garcia renderà meno prevedibile il gioco degli azzurri. In più, le altre sono lontane

Mi piace “risicare” . Sì. Mi piace ogni tanto azzardare un pronostico. Posso sbagliare? Certamente. D’altro canto sbaglia una previsione soltanto chi ha il coraggio di farla. Ebbene. Lo dico subito. L’anno prossimo il Napoli RIVINCERA’ il campionato! Come faccio a dirlo? Non ho fatto un sogno premonitore. Ma soltanto un ragionamento. Il Napoli a quanto pare di capire non perderà, dopo Kim, altri pezzi pregiati. In primis Oshimen. E in più acquisterà altri tre o quattro giocatori, di cui un centrale difensivo forte e un buon rincalzo di centrocampo. Resta pertanto, nonostante l’attivismo del Milan sul mercato, l’organico più forte.

In più il Napoli ha cambiato allenatore. La qual cosa dall’essere un punto di debolezza perché Spalletti è un grande maestro che conosceva a memoria i calciatori può diventare un punto di forza. Garcia può infatti dare alla squadra la necessaria spruzzata di originalità che la dovrebbe mettere al riparo dall’essere una squadra forte ma con schemi e movimenti ormai noti a tutti. E quindi facile da imbrigliare. È questo uno dei fattori che rendono difficile ripetere il successo. La ripetitività dei meccanismi di gioco. Insieme ovviamente a rischi come l’appagamento dei singoli calciatori o altre amenità. Giusto per fare un esempio si pensi ai tentativi del tecnico di costruire uno spazio per Raspadori, calciatore fortissimo che è un vero peccato veder intristire in panchina.

Tra l’altro, oltre il già citato Milan, non mi sembra che Juve, Inter, Roma e Lazio stiano facendo sul mercato sfracelli tali da far preconizzare una loro grande stagione. Questo almeno sulla carta ovviamente. (Forse l’unica osservazione riguarda la Juve che, graziata dall’Uefa, non avrà le fatiche di coppa da smaltire.)

Insomma l’operazione rinnovi tanto abilmente e tenacemente condotta da De Laurentiis e la scelta del nuovo tecnico a egregi pronostici il forte animo accendono”.

Almeno ad oggi, 29 luglio 2023.

ilnapolista © riproduzione riservata