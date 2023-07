De Laurentiis ha aperto la via mediterranea al rispetto del bilancio (Il Foglio Sportivo)

Il Napoli è dissonanza pura rispetto all’ortodossia dei report Deloitte. Ha come assi portanti il controllo dei costi e la valorizzazione del player trading

Il calcio, in Italia, è sempre una questione meridionale, soprattutto grazie ad Aurelio De Laurentiis ed al suo Napoli. Lo scrive Moris Gasparri su Il Foglio Sportivo. Nel Mezzogiorno da tempo è cresciuta la qualità calcistica, anche grazie all’operato del presidente partenopeo. Ora resta da lavorare sugli impianti.

Il Foglio scrive:

“Nella ripresa della circolazione del “potere della vittoria” che da tre stagioni sta interessando la Serie A, e in una mappa della distribuzione della coccarda dannunziana storicamente quasi tutta concentrata nel (fu) triangolo industriale, lo scudetto vinto dal Napoli di De Laurentiis possiede un valore enorme, accresciuto dal fatto che in questa circostanza la vittoria non ha avuto i caratteri maradoniani dell’intercessione magico-divina, quanto quelli puramente mondani e razionali della maggiore capacità di organizzazione, in campo e fuori nello scouting”.

Il numero di squadre del Sud che partecipano ai principali campionati maschili e femminili nel calcio, nel volley e nel basket continuano ad essere pochi: una rappresentanza di circa il 15% su un’area territoriale che esprime un quarto degli abitanti della nazione. Ma la grande novità è di tipo qualitativo, soprattutto nel calcio.

“C’è una corrispondenza tra il ruolo anti-classico e anti-razionalista di Napoli come forma della città rispetto ai canoni urbanistici moderni, e gli aspetti manageriali del successo calcistico del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha da tempo aperto una via mediterranea (intesa in senso geografico, non culturale-valoriale) rispetto agli schemi del capitalismo sportivo angloamericano che da più di un decennio sono diventati egemoni nel calcio europeo diventato industria, e rispetto ai capitalismi politici del Golfo Persico anch’essi protagonisti sempre più determinanti del mondo del football. Una via che vede nell’applicazione rigorosa ai limiti dell’ossessione del controllo dei costi e nella valorizzazione del player trading i suoi assi portanti, se non addirittura gli unici. Il Napoli è dissonanza pura rispetto all’ortodossia dei report Deloitte, e possiamo ora dirlo modello perché Salernitana e Lecce si sono guadagnate la conferma in Serie A, e il Lecce anche la vittoria nel campionato Primavera 1, replicando filosofie gestionali simili, ovviamente in scala ridotta”.

Si tratta di una novità, per la storia e la cultura del calcio italiano, continua il quotidiano,

“una via radicalmente diversa dall’inferno contabile delle retrocessioni, della navetta tra Serie A e categorie inferiori, dei fallimenti in serie ( a volte figli di malizia fraudolenta) che hanno a lungo caratterizzato la storia calcistica del Mezzogiorno, basti pensare ai casi non troppo lontani nel tempo di Messina, Catania e Palermo. È un modello che sicuramente crea ricchezza antropologica e simbolica, accresce l’orgoglio di comunità spesso alla ribalta nazionale per aspetti negativi o proprio fuori dalla ribalta, cementifica il senso di appartenenza, ma anche, aspetto non trascurabile, accorcia la già ricordata “nazione troppo lunga”, perché segnala quotidianamente agli occhi degli abitanti dell’Italia di sopra e di mezzo l’esistenza dell’Italia di sotto”.

Ma è un modello che ha anche un suo rovescio. Il controllo dei costi spesso si trasforma in rinuncia agli investimenti, soprattutto negli impianti sportivi.

“Il Napoli è diventato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia senza un impianto di proprietà, senza un centro sportivo di proprietà, senza una media house interna, senza un settore giovanile sviluppato, senza una prima squadra femminile”.

Non solo: nel Mezzogiorno sono sempre meno i talenti calcistici.

“C’è una trasformazione antropologica da tempo in atto nel calcio italiano, che penalizza il Sud, evidenziando la sua disparità economica: per diventare calciatori professionisti serve poter disporre di scuole-calcio organizzate e di settori giovanili organizzati, ma anche sempre più avere alle spalle un’estrazione familiare (un tempo si sarebbe detta borghese) al cui interno reperire le risorse educative per reggere i sempre più numerosi urti dell’ingresso nello sport professionistico. Alcuni elementi antropologici che hanno da sempre caratterizzato l’agonismo sportivo, come il nesso povertà-volontà di riscatto, o una certa furbizia di strada utilizzata come arma competitiva, sono ormai in tale ottica sempre più inservibili, in una progressiva “tennistizzazione” del calcio”.

Un fronte decisivo per la questione meridionale dal punto di vista sportivo è il tema degli impianti. Le Universiadi del 2019 che hanno interessato Napoli e la Campania hanno aperto una strada, ma non basta.

“Sarebbe bello che si creasse un sentimento di urgenza/epocalità anche per il rifacimento dei due palasport di Napoli e Palermo, per il ritorno alla piena funzionalità dello Stadio Collana, per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Paladennerlein a Barra, terra di frontiera con una delle realtà sportive più meritevoli d’italia, il Centro Ester, per il recupero in chiave culturale e perché no museale del Centro Paradiso di Soccavo in cui si allenò il Napoli di Maradona, e per un elenco che potrebbe continuare pescando nell’impiantistica maggiore e minore, in una versione sportiva del rammendo architettonico caro a Renzo Piano”.

