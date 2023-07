De Laurentiis: «Con i rinnovi vedremo chi veramente ama il Napoli o chi invece aspira ad altri lidi»

A Dimaro: «Non date ascolto ai media. Di Lorenzo rinnovo fino al 2029. Il 12 agosto vi dirò dove potrà arrivare il Napoli»

De Laurentiis e Edo salgono sul palco a Dimaro con la coppa dello scudetto.

«Ringrazio i nostri tifosi per i quali lavoriamo, per essere venuto così numerosi per onorare il Napoli, questa maglia che è la vostra e la nostra pelle. Vi voglio dare una notizia: non date mai ascolto ai media. Stiamo lavorando per voi e per esempio oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029. Non lo sapevi nemmeno te?

Di Lorenzo: «Non me lo aspettavo che lo annunciaste stasera, ringrazio per questo riconoscimento che per me vuol dire tanto. Offrirò la cena ai miei compagni. Un saluto a tutti voi tifosi. C’è tantissimo entusiasmo, allenarci così ci fa sentire meno la fatica. Grazie ancora».

De Laurentiis: «Da domani i rinnovi o i prolungamenti continuano. Lì vedremo chi veramente ama il Napoli o chi invece aspira ad altri lidi. Sono orgoglioso di aver avuto l’intuito, l’accortezza, la capacità di sintesi di fare un volo d’uccello e in nove giorni, finita la festa, avere così noi noi il nostro nuovo allenatore Rudi Garcia».

Chiede che promessa facciamo ai nostri tifosi?

E Garcia dice: «La stessa promessa che fa il presidente».

De Laurentiis: «Dal 28 saremo a Castel di Sangro, lì saranno giorni duri di preparazione e di mercato, verso il 12 agosto potremo dirvi dove l’anno prossimo possiamo arrivare. L’anno scorso vi ho promesso lo scudetto, adesso abbiamo una squadra in evoluzione, in costruzione, un nuovo allenatore. È una squadra straordinaria. Il 12 agosto, quasi mi presero in giro, promisi lo scudetto e lo scudetto è arrivato. Vediamo il 12 cosa posso promettere».

