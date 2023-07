Ancelotti: «Con i nuovi arrivi la squadra è migliorata. Brasile? Non ne parlerò mai più»

In conferenza stampa: «Non ho fretta di rinnovare, perché ho un contratto. La fiducia nel club è totale. Abbiamo molta fiducia».

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa del tour a Los Angeles.

Cosa c’è di speciale nel vivere un tour come questo con il Real Madrid? Ancelotti:

«Ci siamo sempre sentiti bene qui. È un bel posto, possiamo allenarci bene, abbiamo partite competitive in cui puoi vedere dove si trova la squadra. Dobbiamo provare qualcosa in questi giorni. Tutti sono tornati in buone condizioni. Siamo fiduciosi ed entusiasti di iniziare bene la stagione».

Sei soddisfatto della rosa che hai o ti aspetti altri arrivi? Ancelotti:

«Sono molto contento di quello che è arrivato. Ci aiuteranno e porteranno qualità alla rosa. Fran García coprirà molto bene la fascia sinistra, dove abbiamo avuto problemi l’anno scorso; Joselu può portarci un po’ di più nel gioco di passaggio in area. Güler ha molto talento, è molto giovane, penso che il tifoso apprezzerà questo giocatore. Bellingham porta la qualità che non abbiamo in squadra. La squadra è migliorata. Voglio provare qualcosa di nuovo, vediamo come va, e se non va bene, abbiamo sempre il vecchio sistema che ci ha dato così tanto in passato».

Come sta il Brasile?

«Toglieremo di mezzo l’argomento. Abbiamo chiuso questo argomento già il primo giorno. Non parlerò mai del Brasile. Non parlerò più di questo argomento».

Lo consideri risolto? Ancelotti non allenerà il Brasile?

«Resterò con il contratto che ho fino al 30 giugno 2024».

Se Madrid ti offre il rinnovo, rinnoverai?

«Non ho fretta di rinnovare, perché ho un contratto. La fiducia nel club è totale. Vediamo cosa succede in questa stagione. Penso che la stagione andrà bene, abbiamo molta fiducia perché la squadra è migliorata, anche se abbiamo perso un giocatore fondamentale come Karim Benzema, una leggenda del club. Abbiamo un gruppo molto giovane e siamo convinti che ci darà molta gioia».

Ad Ancelotti è stato chiesto di Mbappé. Ha risposto:

«Non ho mai parlato di giocatori che non sono a Madrid. Posso parlarvi di Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, che è tornato molto bene dal Milan, più forte e completo. Parlare di giocatori che non ci sono non mi sembra corretto».

