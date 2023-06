Per Allegri, Giuntoli non è il migliore dei partner possibili, rischia di fargli ombra (CorSera)

“Da uomo intelligente Allegri ha ceduto nel nome dell’unico tratto che li accomuna: la conoscenza profonda del calcio”

Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri non sono mai stati amici ma nemmeno nemici, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Si sono sfiorati più volte, ma non hanno mai lavorato insieme.

Quando Allegri, ad esempio, ha smesso di giocare per diventare allenatore, la sua prima esperienza è stata proprio nell’Aglianese, dove Cristiano Giuntoli giocava.

“Cris lo osserva e già lo apprezza. È la Toscana di provincia che li unisce in maniera naturale, oltre che geografica. Mai amici, mai però neanche nemici. Semplicemente non si conoscono e nonostante le tante amicizie in comune — Fabio Paratici è il nome più eclatante: ha giocato con Cris e fatto il d.s. con Max ed è caro a entrambi — tra loro mai alcun punto di contatto”.

“Alla Juventus Giuntoli poteva andarci due anni fa, ma il contratto col Napoli lo vincolava per altri tre. Nella stessa stagione si sarebbero potuti ritrovare insieme alla corte di Aurelio, che chiede anche ad Allegri se è disposto a sostituire Gattuso”.

Vent’anni dopo il destino riporta Allegri e Giuntoli fianco a fianco nella Juventus. Scozzafava scrive:

“Per Max, non è il migliore dei partner possibili, la figura è ingombrante e lui non ama chi gli fa ombra, ma guarda oltre. Da uomo intelligente cede nel nome dell’unico tratto che li accomuna: la conoscenza profonda del calcio. Non è poco, è tutto. Il resto sono differenze: Allegri è nonno, Giuntoli papà da soli due anni. Max è un gaudente, Cris più sobrio, conservatore. L’allenatore è mondano, il d.s. geloso della sua privacy. Prima di oggi le loro strade non si sono incrociate mai, persino al ristorante preferito di tutti e due (da Benito a Orentano, vicino Pisa) capita che l’uno entra e l’altro esca. Cene a base di bistecca fiorentina, casualità, sono programmate da Max e Cris sempre in giornate differenti”.

Due anni fa Giuntoli è stato vicinissimo alla Juventus, come Allegri ha sfiorato la panchina del Napoli. Non è andata in porto per nessuno dei due. Adesso potrebbero lavorare insieme.

“Ancora qualche giorno — De Laurentiis deve svincolare il suo manager — e i due toscani saranno in connessione. L’uno dice dell’altro: «È il migliore» e anche: «Presuntuoso? No, sicuro di sé». La premessa per una bistecca a Orentano c’è tutta. Prima volta insieme”.

