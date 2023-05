Thiago Motta sogna il Psg, si sente pronto (L’Equipe)

L’allenatore del Bologna (ex giocatore Psg) ha attirato le attenzioni del club. Per L’Equipe la sua personalità non sarebbe compatibile con Campos

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha attirato le attenzione di diversi club europei. In Francia hanno parecchia stima di lui. Ha guidato il centrocampo del Psg negli anni in cui il club parigino aspirava ad entrare nell’Olimpo del calcio europeo. Alla fine della carriera da giocatore, ha iniziato quella di allenatore nelle giovanili del Psg.

In altre parole, in Francia lo conoscono piuttosto bene. Dopo gli ottimi risultati raggiungo con il Bologna, a campionato ancora in corso, si parla già di un suo possibile approdo in Ligue 1. Al Nizza o, addirittura al Psg.

A scriverlo è l’Equipe che sottolinea come il direttore esecutivo di Ineos, compagnia proprietaria del Nizza, tenga da tempo in considerazione l’allenatore del Bologna:

“Jean-Claude Blanc sarebbe molto tentato dall’idea di collaborare con il tecnico bolognese. Lo ha conosciuto a Parigi, ne apprezza la personalità e il modo di lavorare. Blanc non ha ancora contattato né lui né il suo agente, perché spera che gli altri componenti del Nizza, e Florent Ghisolfi, il direttore sportivo, in particolare, siano sulla stessa linea“.

Ma più interessante sembra l’intrigo che lo porterebbe a Parigi:

“Ma, in fondo, [Thiago Motta] è il Psg che sogna. Si sente pronto. La scorsa estate era tra i possibili candidati alla successione di Mauricio Pochettino. Era principalmente quello di Nasser al-Khelaïfi, meno quello di Luis Campos, che tuttavia gli fece una telefonata. Un anno dopo, mentre il futuro di Christophe Galtier nella capitale sembra compromesso, il nome dell’ex Psg non è stato cancellato dalla mente del suo presidente. I due uomini si sono tenuti in contatto, anche se nel tempo si sono rilassati, ma la stima, privata e professionale, che Al-Khelaïfi nutre per Motta è intatta. Resta da vedere chi deciderà sull’identità del prossimo allenatore del Psg: il presidente, il consigliere sportivo o l’emiro in persona da Doha“.

L’Equipe ha paura che il carattere di Thiago Motta sia incompatibile con Campos, consigliere assai pesante nelle valutazione del club.

