River Plate-Boca Juniors, un Superclasico con un gol, sette espulsi e una maxi rissa (VIDEO)

Al 93′ segna Borja su rigore. Poi la maxi rissa: l’arbitro Herrera sospende il match per 18′, il tempo necessario alla polizia per ristabilire la calma

Si sa che il Superclasico è una delle partite più infuocate del calcio mondiale. Il derby tra River Plate e Boca Juniors porta sempre con sé delle espulsioni ma mai come quest’anno forse tutto è esploso a fine partita. A far scattare la scintilla il rigore al 93′ trasformato da Miguel Borja.

Il 260° derby argentino ha registrato un maxi recupero di 18 minuti. Il motivo di tanto recupero non è da rintracciare nelle frequenti interruzioni finalizzate a mantenere un qualche vantaggio. Fino al 93′ tutto filava liscio, poi l’arbitro Herrera ha fischiato un rigore in favore della squadra di casa.

Sul dischetto va Borja, segna ed esulta con una maglia particolare. Ma mentre lui corre verso la curva, alle sue spalle Palavecino e Romero iniziano a litigare. Le parole volano, i pugni anche. Un parapiglia ripreso in diretta mondiale:

Bagarre générale dans le Superclásico d’hier soir entre River Plate et Boca Juniors. 7 cartons rouges ont été distribués. 😳🟥 🎥 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/hBv7tHEvj2 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2023

In men che non si dica, la lite fra i due giocatori diventa un tutti contro tutti. Anche le panchine entrano in campo per partecipare alla rissa. A quel punto l’arbitro ha sospeso il match per 18 minuti, il tempo necessario per permettere alla polizia di entrare in campo, ristabilire l’ordine e permettere al Var di individuare i le teste della rissa. Il 260° Superclasico fra River Plate e Boca Juniors si è concluso con un gol, nove cartellini gialli, sette rossi e la polizia in campo.

MAXI RISSA NEL FINALE ❗😳🥊 Dopo il rigore vincente di Miguel Borja, si scatena la rissa per l’esultanza di Palavecino davanti a Romero. In un recupero infinito Herrera estrae ben 7 cartellini rossi!#sportitalia #riverplate #bocajuniors #superclasico @Ivan_Fusto pic.twitter.com/AzEeIbUEaV — Sportitalia (@tvdellosport) May 7, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata