Anche il pistolero Suarez è ancora libero, non andrà al River Plate

Decisiva l’eliminazione del River dalla Copa Libertadores. Eliminazione peraltro ferocemente contestata per un gol annullato in modo dubbio

Il pistolero Luis Suarez è ancora senza contratto. È uno dei tantissimi svincolati del calcio contemporaneo che non trova una nuova dimora. L’uruguaiano, 35 anni, sembrava destinato al River Plate ma l’inattesa eliminazione della squadra argentina dalla Copa Libertadores ha fatto cambiare i piani dell’attaccante ex Barcellona ed ex Atletico Madrid. Noi già lo segnalammo come un calciatore che potrebbe fare molto bene nel campionato italiano, probabilmente non avrebbe pretese eccessive di ingaggio e in Serie A andrebbe facilmente in doppia cifra anche giocando non tutte le partite.

In Argentina è ancora feroce la polemica dopo l’arbitraggio di River-Velez. L’arbitro cileno ha finito con l’annullare il gol di Matias Suarez (River Plate) per un colpo di mano visto dall’addetto brasiliano al Var. Il gol avrebbe pareggiato la rete dell’andata del Velez.