Osimhen: «È stato un onore superare il record di gol in Serie A di George Weah»

Su Twitter: “Weah è un’icona nel mondo del calcio e anche un leader per il suo popolo. È una leggenda dell’Africa”

Osimhen celebra il suo record di gol su Twitter. L’attaccante del Napoli, ha superato George Weah (47 gol a 46) al 1° posto dei migliori marcatori africani nella storia della Serie A.

47° gol in Serie A per Victor Osimhen, il primo dal dischetto nella competizione. L’attaccante dei partenopei è ora il giocatore africano ad avere segnato più reti nel massimo campionato italiano (superato George Weah a quota 46 centri). Strapotere.

Questo il post su Twitter:

Di seguito le parole di Osimhen:

“Mentre crescevo, ho sempre ammirato i grandi successi di così tante leggende africane e sua maestà, mister George Weah è uno di loro, un’icona nel mondo del calcio e anche un leader per il suo popolo. Qualcuno che ha motivato e ispirato allo stesso modo milioni di giovani talenti. Ieri, è stato un grande onore battere il suo record di miglior giocatore africano nella storia della Serie A, un risultato che porterò nel cuore per sempre, il signor George Weah ha posto le basi di una eccellenza per persone come me che lo vogliono emulare e la sua eredità sarà ricordata per sempre. Festeggio questo traguardo con tutti coloro che mi hanno ispirato e supportato in questo viaggio. Grazie per i tuoi contributi, Dio è il più grande“.

ilnapolista © riproduzione riservata