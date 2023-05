Le mani della Smorfia sullo scudetto del Napoli: Olivera segna al 17esimo con il numero 17 

La Stampa e Il Giornale si soffermano sulla curiosa coincidenza. Il numero che porta disgrazia rimanda la festa scudetto. Ecco spiegato l’1-1 contro la Salernitana

Sulla festa per lo scudetto del Napoli rinviato al turno infrasettimanale incombe anche l’ombra della Smorfia napoletana. La Stampa e Il Giornale si soffermano sulla curiosa coincidenza: Olivera ha segnato al 17esimo del secondo tempo indossando la maglia numero 17. Due negatività che non si sono annullate ma hanno portato male al Napoli, visto che poi la Salernitana ha pareggiato con Dia rimandando i sogni di gloria.

La Stampa scrive:

“è un numero che, improvvisamente, si prende la scena al Maradona: il diciassette. Lo porta sulla maglia Mathias Olivera ed è l’attimo, nel secondo tempo, in cui il Napoli si sente campione d’Italia: l’uruguaiano salta più in alto di tutti e beffa il bravissimo Ochoa. Diciassette più diciassette, uno schiaffo alla smorfia napoletana? Neanche a pensarlo perché il numero che porta disgrazia, stavolta, si porta via la matematica certezza del titolo: a sei minuti dal sipario tocca al senegalese Dia rimandare la festa”.

“Ci siamo, via alla ubriacatura infinita: l’ha messa dentro Oliveira con il numero diciassette sulle spalle. Diciassette al diciassettesimo minuto? Due negatività si annullano, ricorda qualcuno. Macché, due negatività annunciano tempesta: ci sono le nubi sopra il Maradona, ma la tempesta, in verità, è l’arcobaleno pensato da Dia, il capolavoro che rimanda l’incoronazione della squadra più forte”.

“E se ci si mette anche la smorfia a complicare la vita, l’1-1 è spiegato”.

Anche Il Giornale si sofferma sulla curiosa coincidenza cabalistica. Riccardo Signori scrive:

“Eppur qualcuno ci avrà pensato. Poteva essere quello di Olivera il gol scudetto? Proprio il gol di un giocatore che porta sulla maglia il numero 17? Il 17 “portafortuna” proprio a Napoli, nel cuore della smorfia? Suvvia, c’è un limite anche ai miracoli. Sfidare Napoli perfino su questo aspetto era perlomeno avventuroso. E poco importa che solo in Italia la pensiamo così: altrove ha significato cabalistico fortunato. Quindi la festa è solo rimandata. Anzi, secondo il resto del mondo il “17” è numero dal significato angelico. Dice: ”Sei sulla strada giusta””.

