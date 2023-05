Su La Stampa. La difesa incredibilmente non ha fatto nulla per evitare il gol di Dia, pur avendo giocato la miglior ripresa degli ultimi tempi

Garanzini: il Napoli non è più quello, lo conferma la reazione al cambio Olivera-Juan Jesus

Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta Napoli-Salernitana 1-1. Lo scudetto matematico è rinviato. Il Napoli, soprattutto in occasione del gol di Dia, ha dimostrato di non essere più quello di prima, anche se ha disputato il miglior secondo tempo delle ultime partite. La difesa non è riuscita a contrastare il giocatore della Salernitana, che ha così smorzato i sogni scudetto del Napoli, rimandandoli probabilmente a mercoledì o a giovedì, a seconda degli incastri. Garanzini scrive anche di Kvaratskhelia, che non riesce più a sfruttare l’attimo fuggente e a trovare una delle sue conclusioni che, in stagione, tante volte non hanno dato scampo agli avversari della squadra di Spalletti in un campionato ampiamente dominato.

Garanzini scrive:

“Come non detto, se ne riparla a metà settimana. La festa appena incominciata, cantava Sergio Endrigo, è finita da lì a poco quando il salernitano Dia ha segnato il gol più bello di giornata: con la non straordinaria partecipazione di una difesa che aveva mal assorbito il cambio di Olivera – sino a lì l’uomo scudetto – con Juan Jesus. A conferma che il Napoli non è più quello, pur avendo giocato la miglior ripresa di questi ultimi tempi. C’era voluto il 23° calcio piazzato vincente di stagione per sbloccare la partita. Segno che il gran lavoro di Spalletti continua a dare i suoi frutti: ma Kvara, per dirne uno, pur continuando a strappare come sa ha smarrito l’attimo fuggente della rifinitura e della conclusione che non dà scampo”.

Peccato, perché l’Inter aveva apparecchiato il d-day al meglio, per il Napoli, rimontando la Lazio. Sembrava proprio tutto scritto, tutto possibile, ma invece la festa è rimasta strozzata e sarà rimandata ad un’altra volta. Mercoledì il Napoli potrebbe vincere lo scudetto in albergo. Altrimenti si farà un nuovo tentativo sul campo giovedì, contro l’Udinese.

