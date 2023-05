Festa scudetto Napoli, 8 feriti per gli scontri alla Dacia Arena

Il Corsera riporta che a Napoli durante la festa sono state soccorse 86 persone, di queste 45 sono state portate in ospedale. Uno è in gravi condizioni

Notte di festa a Napoli per la vittoria dello scudetto, ma purtroppo la festa è stata rovinata in alcuni momenti da incidenti che hanno portato diversi feriti in differenti zone della città.

Il Corriere della Sera riporta di colpi di pistola che sono stati esplosi poco prima dell’una a corso Garibaldi colpendo quattro ragazzi

Tutti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, uno è in gravi condizioni. Carabinieri e polizia sono arrivati quasi subito sul posto e hanno avviato le indagini. Non è ancora chiaro se i ragazzi siano stati feriti da proiettili vaganti esplosi da qualcuno che pensava di festeggiare in questo modo lo scudetto, oppure se si sia trattato di un agguato o di una rapina finita male. Almeno sette bossoli rinvenuti sul terreno.

Altri tre feriti per i petardi, tutti ricoverati in ospedale. In totale sono state soccorse, tra malori e feriti, 86 persone, di queste 45 sono state portate in ospedale. Bilancio di feriti anche da Udine dove il Prefetto ha parlato di 8 feriti, nessuno grave per i tafferugli scoppiati sul prato della Dacia Arena a fine gara, quando i tifosi di casa hanno aggredito quelli festanti del Napoli che avevano pacificamente invaso il terreno di gioco. «Da quanto abbiamo registrato non si tratta di feriti da scontri o da colluttazione, ma di traumi da caduta provocati dalla calca».

