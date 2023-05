Festa scudetto, a Udine tifoso muore d’infarto nei pressi della stazione

L’uomo doveva prendere un treno per tornare in Austria dove era residente. La Polizia ha avviato le indagini, l’uomo già in passato aveva avuto problemi di salute

Un tifoso del Napoli, residente in Austria, è morto di infarto questa mattina, verso le 4. Il tifoso si stava recando verso la stazione dei treni di Udine per ritornare a casa dopo la festa scudetto vinto dal Napoli.

Diversi passanti si sono accorti del malore dell’uomo e avrebbero chiamato i soccorsi, prontamente intervenuti. Gli operatori della sala operativa hanno inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Il personale sanitario ha avviato, inutilmente purtroppo, le manovre di rianimazione. L’uomo è deceduto in strada, nei pressi dell’accesso alla stazione. Sono state avviate delle indagini dalla Polizia di Stato. L’uomo aveva avuto già in passato problemi di salute.

Dopo il fischio finale dell’arbitro Abisso è partita la festa scudetto. Tuttavia si sono registrati episodi di inaudita violenza contro i tifosi azzurri. Con loro tutti i tifosi napoletani in Italia e nel Mondo, anche quelli di Udine nonostante tutto. Le diverse minacce contro i festeggiamenti azzurri fuori i propri confini si sono concretizzate proprio in quegli istanti di festa. I quotidiani nazionali hanno commentato la notizia con estrema durezza. Udine Today riporta il bilancio con informazioni più precise. Sarebbero 15 in totale i feriti. La più grave di esse ha riportato una frattura esposta a una gamba:

