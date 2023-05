De Laurentiis: «Allo stadio celebrerei i matrimoni e le prime comunioni»

A Repubblica: «magari la Chiesa si potrebbe inquietare, ma basterebbe montare un altare benedetto. Il campo di calcio è sottostimato»

Nell’intervista a Repubblica De Laurentiis ha avanzato anche un’idea per matrimoni e comunioni: potrebbero essere celebrati negli stadi.

«Innanzitutto noi abbiamo un grandissimo problema con gli stadi: tranne qualche rara eccezione, sono obsoleti, la partita si vede male, c’è la pista d’atletica, come a Napoli o a Roma. E poi, vogliamo portarvi le famiglie? Vogliamo far sì che allo stadio si possa rimanere tutta la giornata a divertirsi, a mangiare? Io allo stadio celebrerei i matrimoni e le prime comunioni. Magari la Chiesa si potrebbe inquietare, ma basterebbe montare un altare benedetto, noi lo abbiamo fatto in ritiro a Dimaro: quante volte è venuto il cardinale Sepe a officiare la messa e nessuno si è mai scandalizzato? Il campo di calcio è sottostimato e sottoutilizzato, potrebbe produrre dei benefici sul fatturato».

