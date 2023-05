Al Bano: «Ho pensato di farla finita, poi ho sentito la presenza di Dio»

E nella notte del Capodanno 1994 scomparve.

«Ho ricostruito quella notte ora per ora. Ho parlato con i testimoni. Ho incontrato Masakela, che era stato pure in galera, ma negava di avere colpe. Ho interrogato l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del por- to. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò: non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse “io appartengo alle acque”, e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Lì capii che il guardiano stava raccontando la verità, perché Ylenia diceva quella frase da bambina prima di tuffarsi, e nuotava a farfalla. Ma il Mississip- pi non perdona. Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così».

Al Bano racconta anche ciò che gli è successo dopo, il suo pensiero del suicidio e il rapporto con Dio