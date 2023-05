Accardi: «Mi onora essere accostato al Napoli, ma penso solo all’Empoli»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma ad oggi penso esclusivamente all’Empoli».

Il direttore sportivo dell’Empoli, Accardi, risponde alle indiscrezioni giornalistiche che lo danno come successore del diesse del Napoli, Cristiano Giuntoli. Accardi è indicato dai principali quotidiani come colui che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scelto al posto di Giuntoli, che è in procinto di passare alla Juventus.

Interpellato da Radio Kiss Kiss Napoli, Accardi si dice lusingato dell’accostamento alla squadra campione di Italia, ma chiarisce che ora, nei suoi progetti, c’è soltanto il club toscano.

Queste le sue parole all’emittente ufficiale del Napoli.

«Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma ad oggi penso esclusivamente all’Empoli».

Il Corriere dello Sport, qualche giorno fa, scriveva:

A De Laurentiis è piaciuto tanto l’Empoli, lo ha ammirato talmente che ci è andato ripetutamente a spendere negli anni, ci ha preso Tonelli e Valdifiori, poi Di Lorenzo che è diventato un simbolo dello scudetto, e Spalletti e Sarri là sono cresciuti, vorrà pur dire qualcosa: è terra fertile, in cui germoglia il calcio e c’è un humus nel quale s’è formato Pietro Accardi, quarant’anni, ex difensore che poi ha scelto da grande di diventare dirigente, diesse di una fabbrica di campioncini da esportare ovunque, Napoli compreso. Ha fiuto, lo sguardo lungo e una stanza che l’aspetterebbe, se la Juve la libera.

Anche oggi i quotidiani danno per certo l’arrivo di Accardi al Napoli in caso di addio di Giuntoli, cosa che La Stampa, questa mattina, dà per fatta.

