Ziliani: “Allegri non sarà più l’allenatore della Juve”. Acciughina fatto a pezzi da La Stampa di Elkann

Il giornalista su Twitter: «#Allegri non sarà l’allenatore della #Juventus nel 2023-24 in qualunque serie giocherà la Juventus»

Allegri non sarà l’allenatore della Juventus il prossimo anno. Lo scrive il giornalista Paolo Ziliani su Twitter. Aggiungendo: in qualunque serie giocherà la Juventus.

#Allegri non sarà l’allenatore della #Juventus nel 2023-24 in qualunque serie giocherà la Juventus — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 28, 2023

La Juventus quest’anno ha fallito la Champions, la Coppa Italia, è in semifinale di Europa League e soprattutto ultimamente il tecnico livornese e il suo staff si stanno distinguendo per atteggiamenti anti-sportivi e incivili, come le frasi di Landucci a Spalletti («pelato di merda, ti mangio il cuore») o le sue dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter. Oggi il livornese ha ricevuto critiche un po’ ovunque per i suoi atteggiamenti, oltre che per le prestazioni della squadra.

Soprattutto La Stampa di Elkann ha dedicato una ventina di righe al tecnico della Juve:

Massimiliano Allegri può piacere o non piacere come allenatore, gli si possono imputare errori tecnici o tattici. La storia del corto muso, poi, ha anche un po’ stufato: alla lunga paga poco e appaga ancora meno. Discorsi da bar, direbbe lui. O da Bobo tv, covo per nulla dissimulato di anti-allegriani. Se la vedano loro, però. A noi che di Allegri è invece sempre piaciuta la capacità di dissacrare, piace per nulla la deriva presa dopo le ultime sconfitte. Le reazioni dopo il ko con il Napoli (per tacere di quella del suo vice Landucci) e il carico da novanta post eliminazione con l’Inter hanno trasformato i dopo partita di Allegri (e della Juventus) in fuori programma che neanche nei peggiori bar di Caracas. Ha avuto, Allegri, il merito di tenere insieme un gruppo choccato dal -15 e questo gli deve essere costata molta fatica nervosa. Uno sforzo che ora chiede il conto, ma che non giustifica certi sbrocchi. A vincere con stile son bravi tutti. E a perdere che si può fare la differenza. Anche a telecamere spente.

ilnapolista © riproduzione riservata