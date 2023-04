Ultimatum del Brasile ad Ancelotti: «attendiamo fino al 25 maggio»

Secondo Marca, dopo quella data, il presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues passerà al piano B per la panchina della Nazionale

Il Brasile spera ancora di ingaggiare Carlo Ancelotti come commissario tecnico della Nazionale.

La Seleçao è alla disperata ricerca di un nuovo allenatore, dopo la disfatta in Qatar di Tite. La Federcalcio verdeoro è da diverso tempo in pressing sull’allenatore italiano, al momento sulla panchina del Real Madrid.

Ancelotti ha sempre ribadito il suo impegno con i Blancos. Ha un ottimo rapporto con Florentino Perez e con tutto lo staff del club. Il clima nello spogliatoio è ottimo, nonostante il secondo posto in Liga. Ancelotti ha perso l’ultima partita contro il Girona, subendo 4 gol da un solo giocatore: Castellanos. Si tratta di un record negativo.

L’allenatore ex Napoli ha quindi rimandato alla fine della stagione qualsiasi discorso contrattuale, dando priorità al club prima che alla Nazionale. E il Brasile ha comunque rispettato le intenzioni di Ancelotti.

Ora per il tempo stringe è la Federcalcio brasiliana sembra pronta a voltare la pagina Ancelotti. Come scrive Marca:

“25 maggio. Quella è la data che la Confederazione calcistica brasiliana ha fissato come limite per prendere una decisione sul futuro allenatore. Questa volta il presidente Ednaldo Rodrigues non ha fatto il nome di Ancelotti, ma ha chiarito che la sua intenzione è quella di aspettare fino all’ultimo il candidato favorito e cioè l’attuale allenatore del Real Madrid“.

Il presidente della federazione brasiliana aveva detto di Ancelotti:

«Ancelotti è unanimemente rispettato tra i giocatori. Non solo Ronaldo Nazario o Vinicius Jr, ma tutti quelli che hanno giocato per lui. Lo ammiro molto per la sua onestà e per il modo in cui lavora e per quanto sia costante il suo lavoro. Non ha bisogno di presentazioni. Lui è davvero un grande allenatore che ha diversi traguardi e speriamo possa averne ancora di più. Non è solo il beniamino dei giocatori, ma sembra essere anche il beniamino dei tifosi».

