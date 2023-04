Spalletti sulla questione tifo: «Se si mette Spalletti contro i suoi tifosi viene fuori una cosa forte»

In conferenza il tecnico chiarisce le parole dopo la gara di Champions: «Non voglio entrare nel contrasto, il mio era un appello»

Il rapporto con i tifosi del Napoli è un argomento di forte attualità in questi giorni. Numerose le questioni e anche gli scontri che ci sono stati tra gli ultras, le autorità e la dirigenza azzurra. In conferenza stampa per la presentazione del match contro l’Hellas Verona, il tecnico del Napoli torna sulle parole spese al termine della gara di Champions contro il Milan in cui ha detto che non gli è piaciuto l’atteggiamento del tifo per la gara contro i rossoneri in campionato

«Parole forti sul tifo? Se si mette Spalletti contro i suoi tifosi viene fuori una cosa forte. Il mio è un appello perché in questo momento l’unica cosa da fare è stare tutti uniti e compatti, facendosi guidare dall’amore per il Napoli. Non voglio entrare nel merito dei contrasti. È incomprensibile privare questo gruppo del supporto di cui abbiamo detto che abbiamo bisogno. Abbiamo sempre detto che è un aiuto fondamentale avere il pubblico al nostro fianco. L’anno scorso siamo stati anche un po’ contestati perché siamo usciti dalla lotta allo scudetto. Ora che ce l’abbiamo a portata di mano, priviamo la squadra del tifo? Poi non so chi abbia ragione. Ora è il momento di perdersi dentro l’amore per il Napoli. Non ce l’ho con nessuno».

