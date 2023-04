Spalletti: «Assurdo il clima in cui abbiamo giocato con il Milan al Maradona. Ci ha influenzato»

A Sky: «Un appello ai tifosi per il ritorno? Ho la mia età e devo solo andare dedicare del tempo ai miei figli»

Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo la gara di Champions persa contro il Milan

Difficile digerire

«Non ho da digerire niente perché tanto le partite commentarle dopo è tempo perso perché non si torna indietro, Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento e dobbiamo fare i complimenti alla squadra anche per il fatto che sono andati a cercare di fare la partita anche in 10. Vanno fatti i complimenti al loro portiere. la partita è quella che dovevamo fare e che m’aspettavo che facessero »

Speranze per il ritorno nonostante le assenze

«Diventa pesante qualsiasi assenza per noi a questo punto del campionato, però abbiamo calciatori che possono sopperire perché è stato così per tutta la stagione altrimenti non. potevamo portare a casa i risultati che abbiamo portato, Ci spiace non avere Anguissa perché secondo me non è giusto»

Sull’espulsione che idea si è fatto?

«Mi sono fatto l’idea che era già pianificato che lo dovevamo sostituire e stavo guardando l’altro calciatore per il triplo campo e il dispiacere è di aver perso un minuto e non aver fatto a tempo»

Ha pagato lo scotto dell’esperienza sul secondo giallo

«L’allora dobbiamo parlare dell’ammonizione di Zielinski e quelle che Knunic che non ha dato. Ditemi della bandierina? Non esiste gesto più eclatante di quello. Allora diciamo a tutti i bambini che giocano a calcio che possono andare a prendere a calci tutto quello che trovano? È facile secondo me e tutto evidente quelle che sono state le sue scelte e quindi dell’arbitro non voglio parlare»

Come hai fatto ha far cambiare la squadra dalle ultime sfide?

«Noi siamo una squadra caratterialmente un po’ da formare, ma ci sono delle buonissime qualità. ogni tanto ci succede di essere sensibili a delle situazioni che ci creiamo da soli. Tipo il clima con cui abbiamo giocato la partita in casa contro il Milan. Assurdo che si sentivano i tifosi del Milan e in uno stadio che si chiama Maradona non si sentivano i nostri tifosi che sostenevano la squadra. Un appello ai tifosi per il ritorno? Ho la mia età e devo solo andare dedicare del tempo ai miei figli»

