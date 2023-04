Se il Napoli non vince lo scudetto domani, rivoluzionano un’altra volta il calendario? (Gazzetta)

Vocalelli: assurdo pensare che la gioia possa rimanere racchiusa nello stadio. Napoli non è la città agitata e ansiosa che stanno dipingendo

Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta torna sull’assurdo slittamento a domenica di Napoli-Salernitana.

Resta però da chiedersi quale risultato abbia prodotto questo slittamento, che nasconde alcuni aspetti surreali. Chi ha deciso – e sicuramente lo avrà fatto dal punto di vista “tecnico” con numeri e informazioni a disposizione – ha in pratica scommesso sul fatto che domani si chiuderà il discorso. Altrimenti, viene da chiedersi, come si comporterà da lunedì? Chiederà di rivoluzionare nuovamente il calendario – che in qualche modo ha già penalizzato tutti, a cominciare dalla Salernitana – o lascerà che lo scudetto possa decidersi aritmeticamente mercoledì sera?

E in questo caso: sarebbe stato meglio “rischiare” di dover gestire la grande passione azzurra domani all’ora di pranzo o appunto a metà settimana alle 23? Perché, questo è chiaro, Napoli darà legittimo sfogo all’entusiasmo appena ci sarà l’ufficialità. C’è anche chi, in questo balletto per certi versi assurdo, ha lasciato intendere che così sarà più facile contenere la partecipazione emotiva all’interno dello stadio. Come se i sessantasettantamila del Maradona non fossero e non rappresentassero una goccia nell’oceano azzurro.

Napoli non è quella che rischia di apparire, preoccupata, agitata e ansiosa, come hanno riportato anche alcuni siti stranieri. Ma una città abbagliante nella sua bellezza, nel suo fulgore artistico, letterario e anche sportivo. Il luogo ideale anche per il Time, che due mesi fa l’ha inserita – giustamente – nei posti più ambiti e suggestivi al mondo. Sì, Napoli è così.

