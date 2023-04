Sarri: «Lazio-Juventus? Siamo stati penalizzati ma dai giornali sembrava il contrario»

«Il gol della Juve era irregolare, Rabiot calpesta il nostro portiere. Un loro giocatore avrebbe dovuto prendere 4-5 ammonizioni»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di campionato dei biancocelesti contro lo Spezia. Sarri durante la conferenza è ritornato sull’arbitraggio di Lazio-Juventus.

Sarri ritorna su Lazio-Juventus e sulla direzione della gara da parte dell’arbitro:

«Il colmo è che noi siamo usciti dal campo con la sensazione di essere stati penalizzati, ma sui giornali è parso il contrario. Il gol della Juve era irregolare, perché Rabiot calpesta il nostro portiere. Inoltre un loro giocatore avrebbe dovuto prendere 4-5 ammonizioni. Parliamo poi del fallo su Zaccagni: l’inizio dell’impatto è sulla linea, e la linea è area… Ma questo è un problema di Rocchi, adesso speriamo che Irrati, che è un buon arbitro, faccia una grande partita».

Poi, tratto da Tmw.

«La capacità di azzerare e rimanere con le motivazioni alte davanti a qualsiasi risultato fa parte dello sport. Domani sarà difficile, sul campo dello Spezia non è facile. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Ci saranno molti rischi domani. Lo Spezia è una squadra aggressiva e su quel campo, più piccolo e con gli spettatori vicino, l’intensità è maggiore: se non sei al 100% diventa complicato».

Sarri ha sconfitto tutte le prime sette del campionato e al tecnico viene chiesto quale vittoria si avvicina di più alla sua idea di calcio:

«Quella di domani. Che è la classica partita in cui in passato abbiamo peccato di presunzione e sufficienza. La partita di domani mi renderebbe contento per la crescita della mentalità. Quella di domani è una Parigi-Roubaix, piena di insidie».

Su Immobile:

«Sembra in crescita. Da due settimane si allena con continuità, ma non è al 100%. Vediamo domani quanto ci potrà dare».

Rinnovo in caso di un posto in Champions?

«Siamo focalizzati sul campionato. È uno dei momenti decisivi della stagione, non mi sembra il caso di disperdere energie».

Su Vecino:

«Ha un problema al ginocchio, gli dà fastidio da giorni. Ieri era peggio e si è fermato. Farà 3-4 giorni di cure, poi vediamo di recuperarlo».

Cataldi è cresciuto in questa stagione, cosa gli manca?

«Un pizzico di cilindrata. Spende tanto e fa fatica a fare gli ultimi tratti di gara. Preferisco però un giocatore che dà tutto che uno che si gestisce. Si sta specializzando nel ruolo, che prevede una cinquantina di partite fatte lì per poter evolvere. È un ruolo da specialisti, chi dice il contrario è una cavolata».

Su Pedro:

«Mi sembra molto convinto a rimanere alla Lazio».

Sarri è uscito dalla Conference League, la terza coppa europea e oggi vanno in scena i quarti di Europa League:

«Significa che non abbiamo meritato di rimanere dentro le competizioni europee. Siamo andati fuori in Europa League e in Conference, pensare che siamo al livello della Champions è fuori luogo. Il campionato ci apre delle prospettive, ma dobbiamo pensare solo allo Spezia. La teoria è battaglia su battaglia, chi pensa a sabato mattina è fuori di testa».

