Sacchi: «Il Napoli ha commesso l’errore di innervosirsi, ingenuo Anguissa sull’espulsione»

In un articolo pubblicato sulla Gazzetta, Sacchi ha commentato con queste parole la prestazione del Napoli a San Siro. Secondo l’ex allenatore del Milan, nel secondo tempo:

“Si è vista meno brillantezza, meno ritmo nelle azioni e il Napoli ha commesso l’errore di innervosirsi. L’espulsione di Anguissa è la testimonianza lampante dell’atteggiamento dei ragazzi di Spalletti: cartellino rosso preso in modo ingenuo. E però il Milan non ha saputo sfruttare la superiorità numerica nel finale della partita. Anzi, a pensarci bene è stato il Napoli ad avere la palla buona per il pareggio e Maignan si è superato”.

Per poi aggiungere:

“Credo non si possa dire chi è favorito per il passaggio del turno: la sfida è ancora molto equilibrata. Al ritorno il Napoli potrà avvalersi della spinta del pubblico e non è poca cosa per una squadra che deve cercare di rimettere a posto il risultato. Continuo a ritenere che le possibilità di qualificazione siano al cinquanta per cento”.

