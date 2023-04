Rudi Garcia esonerato, l’Al-Nassr scrive di una “risoluzione consensuale”

Tra l’Al-Nassr e Rudi Garcia c’è in mezzo Cristiano Ronaldo. Di ieri la notizia dell’imminente esonero del tecnico ex Roma, oggi è arrivata l’ufficialità attraverso un comunicato del club:

“Al Nassr può annunciare che l’allenatore Rudi Garcia ha lasciato il club di comune accordo. Il consiglio e tutti i componenti dell’Al Nassr desiderano ringraziare Rudi e il suo staff per il loro lavoro dedicato negli ultimi 8 mesi“.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

