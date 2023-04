Mourinho perde anche Abraham: infortunio alla spalla contro il Feyenoord

Dopo Dybala, anche l’attaccante inglese è costretto ad uscire dal campo, al 58′ del secondo tempo. Al suo posto Belotti

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo l’infortunio muscolare che ha costretto Mourinho a cambiare Dybala con El Shaarawy, durante la partita col Feyenoord in Olanda, si fa male anche Abraham. L’attaccante inglese si è infortunato al 58′ del secondo tempo, quando si è scontrato contro un difensore olandese mentre correva in area per ricevere un cross dalla sinistra. Colpito alla spalla, Abraham si è accasciato a terra e ha chiamato subito i medici per ricevere i primi soccorsi sul campo. Mourinho ha sostituito anche lui con Andrea Belotti.

