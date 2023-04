Feyenoord-Roma, infortunio muscolare per Dybala

Preoccupano le condizioni dell’argentino, in lacrime dopo la sostituzione. Si teme un nuovo infortunio all’adduttore destro. Al 45′ ancora 0-0 al De Kuip

Finito il primo tempo di Feyenoord-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League. Questa sera nell’altro quarto di finale la Juve sfiderà lo Sporting Lisbona a Torino.

Non sono buone notizie quelle che arrivano da Rotterdam, soprattutto per Mourinho che al 26′ del primo tempo ha dovuto sprecare un cambio, fuori Dybala per infortunio e dentro El-Shaarawy. L’argentino out dopo meno di mezz’ora al De Kuip per via di un guaio muscolare. Al suo posto dentro El Shaarawy.

Le immagine di un Dybala in lacrime in panchina e con la maglietta fra i denti preoccupano l’ambiente romanista. Si teme un nuovo infortunio all’adduttore destro.

Se le preoccupazioni dovessero trovare conferme, quasi sicuramente l’attaccante della Roma salterà la gara di campionato contro l’Udinese in programma domenica 16 aprile alle ore 20.45 all’Olimpico. La speranza di José Mourinho è di riaverlo a disposizione già per la gara di ritorno di giovedì 20 contro il Feyenoord in casa.

Oltre alla perdita di Dybala si aggiunge la beffa. La Roma ha sprecato l’occasione di passare in vantaggio, per di più su su rigore procurato da un fallo di mano di Wieffer su calcio d’angolo. Sul dischetto si presenta Pellegrini che spara sul palo. Al 45′ ancora 0-0 al De Kuip.

ilnapolista © riproduzione riservata