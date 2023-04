Mbappé: «Vorrei vincere la Champions League, mi manca solo quello»

A France 3: «Con quale squadra? Il Psg, sono parigino e ho un contratto con il club. Quindi dico Paris Saint-Germain»

Kylian Mbappé torna a parlare del Psg e del suo futuro nel club parigino. Negli ultimi tempi le voci su un suo probabile addio a fine stagioni circolavano con insistenza, soprattutto dopo il video promozionale che, secondo lui, “sfruttava” l’immagine dell’attaccante parigino:

Su Instagram l’attaccante aveva scritto:

“Ho appena preso visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 2023-2024. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava una semplice intervista durante ‘una giornata di marketing del club’. Non sono d’accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain”.

Mbappé ha rilasciato un’intervista al canale francese France 3:

«Il prossimo passo? Vorrei vincere la Champions League. Ho già fatto una finale, una semifinale, un quarto di finale, un ottavo di finale… ho fatto di tutto tranne che vincere. Mi manca solo quello. Spero succeda il prima possibile. Con quale squadra? Con il Paris Saint-Germain. Sono parigino e sotto contratto. Quindi è il Paris Saint-Germain».

Kylian ha anche parlato del suo desiderio di giocare le Olimpiadi di Parigi il prossimo anno, desiderio difficile da realizzare visto che l’evento non fa parte del calendario della Fifa:

«Non dipende solo da me. C’è un club, una nazionale, con un Europeo prima (ndr: dal 14 giugno al 14 luglio in Germania), quindi bisogna discutere, tenere conto di tutti questi parametri. La verità è che non forzerò per fare i Giochi Olimpici».

