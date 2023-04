In conferenza: «Al-Khelaifi ha parlato con la squadra e con tutti noi. Mi sono sentito anche io messo in discussione. La situazione è inaccettabile».

Galtier: «Mbappé ha parlato con la dirigenza, il malinteso è stato risolto»

Non è una settimana qualsiasi per il Psg. La squadra è in crisi e ci si è messa anche la rabbia di Mbappé, che ha contestato l’utilizzo della sua immagine da parte del club per la campagna abbonamenti 2023/24. Mbappé ha scritto su Instagram:

“Ho appena preso visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 2023-2024. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava una semplice intervista durante ‘una giornata di marketing del club’. Non sono d’accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain”.

Il Psg, dopo la presa di posizione di Mbappé, ha tolto il video dai canali ufficiali in attesa di dare dei chiarimenti a riguardo. Oggi, in conferenza stampa, anche l’allenatore della squadra francese, Christophe Galtier, ha confermato le frizioni tra l’attaccante e il club. Galtier ha parlato anche della visita di Al-Khelaifi ai calciatori, nello spogliatoio.

«I dettagli del suo discorso restano nello spogliatoio. Era importante che venisse a parlare prima della partita di domani contro il Nizza. La situazione è inaccettabile e dobbiamo reagire. Il presidente ha parlato con tutti, non solo con i giocatori. Mi sono sentito anche io messo in discussione perché sono ugualmente responsabile. Non possiamo continuare così».

Galtier ha dichiarato di aver parlato lui stesso con i calciatori del difficile momento.

«Non è stato un dialogo con i calciatori ma un discorso da parte mia. In seguito ho parlato individualmente con alcuni di loro per precisare alcune situazioni di gioco. Non sono passato negli spogliatoi ma tutti si sono allenati bene questa settimana».

Galtier sulla rabbia di Mbappé contro il Psg:

«Difficile valutare questa questione. Kylian si è esercitato normalmente, impegnandosi come al solito. So che ha parlato con la dirigenza e che il malinteso è stato risolto».

Sulla sua posizione precaria:

«Mi sento legittimato e sostenuto dal club, ma è normale che ci sia pressione dopo le otto sconfitte nel 2023. Dobbiamo vincere questo campionato a qualunque costo. Il vantaggio è di sei punti con Lens e Marsiglia».

