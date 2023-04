Le Parisien elogia Maignan: «una parata quasi miracolosa su Di Lorenzo»

È l'”angelo custode del Milan”. “I napoletani pensavano di aver pareggiato a tre minuti dalla fine, ma in porta c’era Magic Mike”.

Al minuto 86 della sfida tra Milan e Napoli, il capitano Di Lorenzo si trova in area di rigore, circondato da maglie rossonere ma senza pressioni o marcature strette. La palla rotola davanti al suo piede e con tutta la forza Di Lorenzo cerca l’incrocio del sette, sul primo palo difeso da Maignan. Sembra essere un goal fatto, ma una prodezza del francese nega la gioia ai tifosi napoletani: da scomposto riesce ad alzare il guanto sinistro e Di Lorenzo può solo mettersi le mani tra i capelli.

Le Parisien ha voluto così elogiare le prodezze di Magic Mike, sottolineando la sua importanza nella gara di ieri sera.

“I napoletani pensavano di aver pareggiato a tre minuti dalla fine del quarto di finale di andata di Champions League al 100% italiana contro il Milan. Il tiro ravvicinato del capitano del Napoli sarebbe dovuto finire nell’angolino sinistro del Milan per permettere al Napoli di rimontare sul Milan con il punteggio di 1-1. Certo, ma eccolo qui. Il portiere rossonero è un certo Mike Maignan. E il nuovo titolare della Francia, al momento, è imbattibile. Con una parata quasi miracolosa, l’ex Lille è riuscito a deviare in corner e a conservare una preziosa vittoria prima di tornare la prossima settimana a Napoli”.

Maignan è determinante.

“In effetti “Magic Mike”, già mostruoso con i Blues in Irlanda (0-1), con in particolare una parata eccezionale a fine partita, ha compiuto cinque parate di gran classe sul prato di San Siro. Dal suo arrivo al Milan, Maignan è uscito dal campo 26 volte (su 56 partite) senza aver subito un solo gol. Il che non è un caso.»

Anche Di Lorenzo, nelle interviste post partita, ha elogiato il portiere del Milan.

«Maignan è un grande portiere, ma abbiamo messo in campo un bell’atteggiamento e questo mi lascia ben sperare per il ritorno».

