La curva della Juve è stata riaperta contro il Napoli per un errore della Procura Figc

Su Calcio e Finanza. La Procura ha inviato i suoi rapporti al giudice sportivo con dodici minuti di ritardo, da qui l’annullamento della sanzione

La Corte Sportiva d’Appello ha pubblicato le motivazioni inerenti alla non chiusura della curva della Juve in merito a quanto accaduto nella partita valida per la Coppa Italia. In quell’occasione, al rigore segnato da Lukaku, i tifosi urlavano a squarciagola dai loro posti le offese razziste nei confronti dell’interista. L’esclusione di Lukaku dalla partita di ritorno e l’apertura della curva juventina avevano sollevato diverse polemiche, tra queste il fatto che il giocatore belga fosse la vittima e l’unico costretto a pagare una punizione.

Calcio e Finanza scrive che

“la decisione si basa prevalentemente su un vizio legato ai tempi di trasmissione – da parte della Procura federale – della relazione su quanto accaduto al Giudice Sportivo”.

Una tempistica di appena dodici minuti, giustificata dal dottor Luca Scarpa della Procura, con “problemi tecnici incontrati nell’invio alle ore 13.15 del messaggio di posta elettronica e del relativo file pdf (non modificabile), finalizzato e condiviso dal Procuratore Federale alle ore 12.25 del 05.04.2023; trasmissione poi andata a buon fine solo alle ore 14.12″.

Tuttavia non è stata prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione, né è stato provato un legittimo impedimento a superarli.

«La Procura avrebbe potuto – e dovuto – produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, Cgs. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata».

