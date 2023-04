Insulti razzisti a Rudiger dopo Cadice-Real Madrid

Al termine della partita vinta dai Blancos per 2-0, il difensore si è avvicinato ai tifosi per regalare la maglia. Dalla curva una pioggia di insulti

Antonio Rudiger, difensore centrale del Real Madrid, al terminate della partita di campionato contro il Cadice si è avvicinato agli spalti con l’intenzione di regalare la propria maglia a un tifoso. Tuttavia non è andata come il giocatore sperava. In cambio Rudiger ha ricevuto solo insulti razzisti.

Lo riportano i media spagnoli, fra cui Marca, che racconto l’episodio dopo la partita vinta dagli uomini di Ancelotti per 2-0. Di Nacho e Asensio i gol.

“Questa volta non è stato Vinicius , escluso precauzionalmente dai convocati prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Elche, a ricevere un’altra sciagurata ondata di insulti razzisti dagli spalti. È stato Antonio Rüdiger, che avvicinandosi a una delle estremità dello stadio Cadista, ha ricevuto diversi e gravi insulti da parte di alcuni presenti mentre stava per cedere la sua maglia al figlio di un dipendente della stadio“.

Il quotidiano spagnolo aggiunge poi che Rudiger, durante quei brutti momenti, non avrebbe sentito gli insulti razzisti che invece si sentono chiaramente nei video che circolano su Twitter:

“Ieri, un nuovo episodio di razzismo nel calcio spagnolo. Un pazzo ha definito Rüdiger un “bastar** nero**” allo stadio @Cadiz_CF“.

Ayer, nuevo episodio de racismo en el fútbol español. Un energúmeno llamó a Rüdiger “negro crabr**” en el estadio del @Cadiz_CF. pic.twitter.com/WLPqqGBW3F — MadridistaReal (@RMadridistaReal) April 16, 2023

