In 25 minuti il Bayern di Tuchel segna tre gol al Dortmund, il primo è da comiche (VIDEO)

Se mai fosse esistita, è già finita la nostalgia per Nagelsmann. Il Bayern sta asfaltando il Dortmund, clamoroso liscio del portiere del Borussia sul primo gol

È durata al massimo venticinque minuti la nostalgia per Julian Nagelsmann l’ex allenatore che il Bayern Monaco ha esonerato a sorpreso durante la sosta per le Nazionali. È stata un’ottima decisione, quella presa dal club bavarese, almeno a giudicare dalla prima mezz’ora del Bayern contro il Borussia Dortmund squadra che fino a questo pomeriggio era primo in classifica.

Il Bayern di Thomas Tuchel ha segnato tre gol nei primi 24 minuti. Il primo grazie a un liscio clamoroso del portiere del Dortmund Kobel che ha ciccato un pallone innocuo e lo ha ciccato come nemmeno nelle partite tra bambini. E ha anche toccato il pallone: il tabellino assegna a lui l’autorete.

Forse sotto shock per la rete subita, il Dortmund è scomparso dal campo. E Thomas Müller – a 33 anni- ha fatto dimenticare le critiche ricevute in questi mesi e ha segnato una doppietta. Il Bayern sta vincendo 3-0 e non è ancora finito il primo tempo.

