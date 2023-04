Il Real attacca il Barça: «È stato il club del Franchismo, e noi saremmo la squadra di regime?» (VIDEO)

Il caso Negreira innesca una guerra storico-politica. Dopo le accuse di Laporta la risposta durissima del Real con un video nel quale si elencano i favori del regime ai catalani

Il Real attacca il Barça: «È stato il club del Franchismo, e noi saremmo la squadra di regime?»

Il caso Negreira è diventato – un po’ in ritardo sulle previsioni – un derby storico-politico Barcellona-Real Madrid. Prima della conferenza stampa di Laporta di ieri era rimasto soffuso, il Real aveva preso una posizione ufficiale dura ma solo dopo aver tentennato un bel po’: Barça e Real sono sempre alleati in Superlega. Poi il Presidente del Barça ha dato fuoco alle polveri: ha detto che le accuse del Real Madrid calano da un pulpito irricevibile, e che in pratica il Real è sempre stata “la squadra del regime”. Poi ha condito il tutto così:

“I mandanti di questa polemica vogliono danneggiare il prestigio del Barcellona e distruggere uno dei più grandi strumenti identitari della Catalogna. Ci sono sfere di potere che non supportano il fatto che il Barça rappresenti un’identità catalana aperta al mondo”.

Il Real ha aspettato 10 ore. E poi ha risposto. Ha risposto con un video di oltre quattro minuti e mezzo in cui respinge categoricamente ogni accusa ma, soprattutto, rinfaccia al Barcellona un elenco di favori che, secondo loro, il club catalano avrebbe ricevuto nientemeno che dal… Franchismo.

“Una replica pubblica del Madrid di questa profondità – commenta stamattina El Paìs – è qualcosa di insolito e scava nella crisi aperta tra le due società, anche per la delicatezza di una questione politica che persiste così cruda nella società”.

Il video inizia con Laporta che dice che il Real è stato “favorito da decisioni arbitrali storicamente e attualmente”. “Un club considerato la squadra del regime”. Una grande domanda appare in sovrimpressione: “Qual era la squadra del regime?”. E via con l’elenco delle “indecenze”:

“Il Camp Nou è stato inaugurato dal ministro generale di Franco, José Solís Ruiz”

“Il Barcellona ha consegnato a Franco il distintivo d’oro e di diamanti”

“Il Barcellona ha nominato Franco socio onorario nel 1965”

“Barcellona ha decorato Franco tre volte”;

“Il Barcellona è stato salvato tre volte dalla bancarotta con tre riclassificazioni di Franco”

“Il Barcellona ha vinto otto scudetti e nove Coppe con Franco”.

Tutto così.

Una sequenza di favori, secondo il video, che contrasta con le difficoltà che il Real Madrid ha invece sofferto, soprattutto durante la Guerra Civile e all’inizio del regime: “Con Franco, il Real Madrid ha impiegato 15 anni per vincere il campionato; il Real Madrid è stato smantellato durante la guerra civile. Giocatori assassinati, detenuti ed esiliati”. “Nel 1939 il Real Madrid si trova in una situazione critica. Il quartier generale è scomparso sotto un bombardamento, i suoi trofei sono stati rubati e le tribune del vecchio Chamartín sono state distrutte per ricavarne legna. Di quella squadra rimangono solo cinque giocatori; gli altri sono andati in esilio o sono stati trattenuti dai vincitori”.

A coronamento alcune dichiarazioni ripescate dell’ex presidente Santiago Bernabéu:

“Quando sento che il Real Madrid è stata la squadra del regime, mi viene voglia di mandare a fanculo chi lo dice”.

Su Twitter, il video è stato posizionato tweet fissato, in modo che sia la prima cosa che uno trova quando entra sul profilo ufficiale del club.

ilnapolista © riproduzione riservata