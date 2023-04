Laporta: «Al Barça non piace vincere grazie agli arbitri, caso Negreira montato contro di noi»

“Il club è vittima. La consulenza non costituisce alcun tipo di reato o illecito penale. Mai fatto niente per alterare la competizione”

“Al Barça ci piace come vinciamo, ci piace vincere giocando bene. Non ci piace vincere grazie all’arbitraggio. Come grande club abbiamo detrattori che cercano di distruggere il nostro prestigio. Per invidia… o per altri motivi. Non otterranno nulla. Nessuna campagna diffamatoria impedirà al Barça di continuare ad essere un punto di riferimento nello sport mondiale e di continuare ad essere ammirato da milioni di catalani e milioni di persone in tutto il mondo”. Il Presidente del Barcellona Laporta va in conferenza stampa – una conferenza molto attesa in Spagna – per rispondere sul caso Negreira. E Laporta resta sulla linea difensiva dei primi giorni: non abbiamo fatto niente, c’è una campagna diffamatoria nei nostri confronti.

“Ho detto subito che si trattava di una campagna orchestrata contro il Barcellona e che non era un caso. Abbiamo commissionato un’indagine interna che un ufficio esterno è stato incaricato di svolgere. Questo mi consente di avere maggiori informazioni. E ciò che posso dire è che il Barcellona non ha mai svolto alcuna azione che avesse come obiettivo finale l’intenzione di alterare il competizione per ottenere un vantaggio”.

“L’Agenzia delle Entrate ha inviato una lettera alla Procura che non ha potuto dimostrare che i pagamenti a società collegate al signor Negreira hanno influenzato il risultato in nessun modo. Non voglio essere evasivo sull’oggetto della polemica. L’oggetto è una consulenza tecnica da parte di uno che ha avuto una carriera nel calcio. La consulenza non costituisce alcun tipo di reato o illecito penale. Lo abbiamo fatto con chiarezza e trasparenza. Questa consulenza esisteva e c’erano fatture pagate con bonifico ed è stata registrato in contabilità. Non c’era nessuna intenzione di nascondere le cose, in questo senso credo sia importante evidenziare un’altra questione: forse alcune persone hanno approfittato di questo contesto per assumere comportamenti irregolari a proprio vantaggio. Se così fosse, il Barcellona difenderà l’onore del club. Vogliamo che sia indagato fino in fondo. Il Barcellona sarebbe una vittima di questa situazione”.

“Il Barca – dice ancora il Presidente – sarebbe vittima e non responsabile di alcun reato. È importante dirlo. Anche all’interno della Procura sembra che stiano lavorando in questa direzione”.

“Come presidente del Barcellona, ​​esigo la massima responsabilità dagli enti che regolano il calcio e da alcuni media. Pretendo e chiedo massima responsabilità. Questo linciaggio non è casuale. Stiamo rischiando la credibilità del mondo del calcio. Ci sono persone che in modo inspiegabile hanno dimostrato grande irresponsabilità. Stiamo assistendo a un processo salomonico. C’è chi preferisce rimanere morto se riesce a fare del male a quelli di noi che non si sono piegati agli interessi di queste persone. Il presidente della Liga sta avendo un atteggiamento irresponsabile e un’evidente mancanza di professionalità. Alimenta tutta questa polemica e fornisce documentazione alla causa che era sbagliata e non coincide con la realtà. Sta convalidando un’ipotesi che è falsa”.

“Vorrei ringraziare il presidente della RFEF, il CSD, il signor Rubiales e il signor Franco per la loro posizione. Inoltre, il signor Infantino della Fifa. Hanno mantenuto un atteggiamento prudente. Non hanno firmato questo linciaggio senza processo. Dobbiamo seguire chi intende destabilizzarci. Vogliono controllare il club e appropriarsene. I mandanti di questa polemica vogliono danneggiare il prestigio del Barcellona e distruggere uno dei più grandi strumenti identitari della Catalogna. Ci sono sfere di potere che non supportano il fatto che il Barça rappresenti un’identità catalana aperta al mondo“.

